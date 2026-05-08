Il centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Wolverhampton, ha firmato con l’Atletico Madrid fino al 2031. La trattativa tra le due squadre si è conclusa con un accordo che ha portato il giocatore a lasciare la pista Napoli, interrompendo così le possibilità di un suo trasferimento in Serie A. La conclusione della trattativa è stata confermata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui dettagli economici.

Joao Gomes abbandona la pista Napoli e firma con l’Atletico Madrid fino al 2031. Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton ha scelto il club colchonero, chiudendo definitivamente la possibilità di un approdo in Serie A. La trattativa con gli azzurri, avviata nei mesi scorsi da De Laurentiis, non ha trovato il terreno fertile sperato. Il Napoli aveva sondato il terreno per il centrocampista brasiliano come rinforzo estivo, ma la situazione si è risolta altrimenti. Schira ha confermato l’accelerazione decisiva verso Madrid. “Joao Gomes ha raggiunto un accordo sui termini personali con Atletico Madrid per un contratto fino al 2031 con uno stipendio di €4,5Manno” Gomes e il Napoli: la finestra di mercato che si chiude.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, sfuma Joao Gomes: accordo raggiunto con l’Atletico Madrid, le cifre

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