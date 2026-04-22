Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampo del Napoli sarà uno dei settori principali su cui l'allenatore e il direttore sportivo concentreranno le loro attenzioni durante la prossima sessione di mercato. Si parla di un possibile cambio di ruolo per un giocatore, che potrebbe essere considerato come un nuovo Anguissa. La squadra necessita di rinforzi per migliorare le prestazioni nel reparto mediano.

La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampo del Napoli è il reparto dove Conte e Manna dovranno intervenire con più decisione in estate. Il motivo è semplice: “ alcuni big potrebbero essere a fine ciclo”. La Gazzetta fa i nomi di Lobotka, “ che ha una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero ed esercitabile entro metà luglio”, e di Anguissa, “ che già nelle ultime due stagioni è stato al passo d’addio”. La conclusione è netta: “ Non è escluso che almeno uno dei due pilastri dei due scudetti possa salutare. E il Napoli non vuole farsi trovare impreparato”. Il Napoli spera di bissare l’operazione Anguissa. L’assist, secondo la Gazzetta, arriva direttamente dalla Premier League: “ Il Wolverhampton è appena retrocesso e questo significa che per Joao Gomes è tempo di organizzare il trasloco”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È Joao Gomes il nuovo Anguissa

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