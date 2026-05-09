Latitante in fuga da anni catturato a Moncalieri si spacciava per cittadino spagnolo ma è albanese

Un uomo di 35 anni di origini albanesi, ricercato per omicidio e possesso di armi, è stato arrestato a Moncalieri dopo anni di fuga. Durante l’intervento, gli agenti lo hanno trovato con documenti falsi e si è dichiarato cittadino spagnolo, anche se le verifiche hanno confermato la sua provenienza. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato.

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È stato arrestato un pericoloso latitante albanese di 35 anni a Moncalieri, dopo essere stato ricercato per omicidio e possesso illegale di armi. L’uomo, fermato dalla Polizia di Stato, era destinatario di una Red Notice internazionale e si trovava in fuga da 3 anni. L’arresto è avvenuto nell’ambito del progetto “Wanted”, coordinato dal servizio centrale operativo e dal servizio per la Cooperazione Centrale di Polizia. Le indagini e il fermo a Moncalieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del latitante è stata il risultato di prolungate ricerche e approfonditi accertamenti investigativi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Latitante in fuga da anni catturato a Moncalieri, si spacciava per cittadino spagnolo ma è albanese ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Furto in villa, condannato a 3 anni. Ma si rende latitante: catturato dopo il blitzNella giornata di giovedì 23, i carabinieri di Berra hanno rintracciato e tratto in arresto un 48 anni, originario dell’Est Europa, destinatario di... Leggi anche: Latitante del narcotraffico catturato dopo tre anni di fuga con documenti falsi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fuga finita all'ombra del Cupolone: il pellegrino deve scontare 10 anni di carcere; Il latitante Luigi Marando si consegna ai carabinieri: era in fuga da 6 mesi, ricercato dalla Dda di Milano; Fine della fuga per un latitante ricercato da più di un anno - POP; Luigi Marando, nome in codice Disquared: così è finita la fuga del boss al centro in un'indagine a Milano. Latitante in fuga da anni catturato a Moncalieri, si spacciava per cittadino spagnolo ma è albaneseLatitante albanese di 35 anni arrestato a Moncalieri per omicidio e possesso di armi. Fermato con documenti falsi dalla Polizia di Stato. virgilio.it 'NDRANGHETA IN CANAVESE - Si è costituito il latitante Luigi Marando: arrestato dopo la fuga da VolpianoNato a Cuorgnè ma cresciuto tra Calabria e nord Italia, il 36enne è figlio di Pasqualino Marando, figura di primo piano nel narcotraffico internazionale ... quotidianocanavese.it La polizia è riuscita a trovare a Londra un latitante di Villa Adriana che viveva sotto falso nome ift.tt/TLWdeiO x.com