Furto in villa condannato a 3 anni Ma si rende latitante | catturato dopo il blitz

Giovedì 23, i carabinieri di Berra hanno arrestato un uomo di 48 anni, di origini dell’Est Europa, che era stato condannato a tre anni di reclusione per un furto in villa. Dopo essere diventato latitante, l’uomo è stato rintracciato e catturato durante un blitz delle forze dell’ordine. La condanna era stata emessa prima dell’arresto, e l’arresto stesso ha concluso un periodo di fuga.

Nella giornata di giovedì 23, i carabinieri di Berra hanno rintracciato e tratto in arresto un 48 anni, originario dell’Est Europa, destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto in abitazione. L'uomo deve scontare infatti una condanna definitiva a 3 anni di reclusione.Iscriviti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Latitante condannato a 30 anni catturato in Spagna dopo anni di fugaUn uomo di origine turca, 64 anni, è stato arrestato in Spagna dopo dodici anni di latitanza. Leggi anche: Bassa Bergamasca, raffica di controlli dei carabinieri. Un arresto dopo un furto, catturato un latitante Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il furto diventa rapina impropria: condanna con rito abbreviato e pene detentive per gli imputati; Prata P.U., tentano furto in una villa: ladri messi in fuga dall'allarme; Criminale serbo latitante da 10 anni arrestato dai carabinieri: si nascondeva in un covo sui lidi ferraresi; Giarre, arrestato 44enne condannato per tentato omicidio. Catania. Latitante arrestato in una villa a Giarre: in carcere 42enne condannato per tentato omicidioNei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a seguito di servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti nella ... libertasicilia.it Furto a villa Gardini. Condannato 34enne, ma è irreperibile dopo la scarcerazioneArrivare su una Graziella arrugginita e andarsene su un’Audi Q5 fiammante. Potreste pensare a un gioco di prestigio e invece si chiama furto aggravato. Aggiungeteci poi una rapina in pineta e ... ilrestodelcarlino.it #SanGiorgioACremano - Furto in negozio: arrestato 23enne dalla Polizia #Cronaca #Polizia #Furto #Arresto #NanoTV Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/04/24/san-giorgio-a-cremano-furto-in-negozio-arrestato-23enne-dalla-polizia/ - facebook.com facebook L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto Avanti così…” di @SBauducco81328 x.com