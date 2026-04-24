Furto in villa condannato a 3 anni Ma si rende latitante | catturato dopo il blitz

Da ferraratoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23, i carabinieri di Berra hanno arrestato un uomo di 48 anni, di origini dell’Est Europa, che era stato condannato a tre anni di reclusione per un furto in villa. Dopo essere diventato latitante, l’uomo è stato rintracciato e catturato durante un blitz delle forze dell’ordine. La condanna era stata emessa prima dell’arresto, e l’arresto stesso ha concluso un periodo di fuga.

Nella giornata di giovedì 23, i carabinieri di Berra hanno rintracciato e tratto in arresto un 48 anni, originario dell’Est Europa, destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto in abitazione. L'uomo deve scontare infatti una condanna definitiva a 3 anni di reclusione.Iscriviti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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