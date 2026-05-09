Uno psicologo canadese, noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle teorie del movimento woke, si trova ad affrontare problemi di salute fisica. In un contesto pubblico, ha affermato che la Bibbia rappresenta la vera narrazione da seguire, opponendosi alle interpretazioni più tolleranti e progressiste. La sua battaglia si svolge tra discussioni religiose e tensioni culturali, attirando l’attenzione di chi segue le sue posizioni.

Se dovessimo scegliere una sola parola per sintetizzare l’incredibile vita di Jordan Peterson, con tutta probabilità quella parola sarebbe «lotta». È stata la lotta a donargli un fardello pesante come la celebrità globale. Psicologo e autore già affermato, tra i più importanti intellettuali partoriti dal Canada in tempi recenti, è divenuto famosissimo grazie alla sua battaglia contro le imposture gender e le mordacchie woke. A cui risponde con intelligenza appuntita e lingua raffinatissima. I suoi libri e i suoi video sono stati compulsati da milioni di persone, e lo psicologo si è fatto pienamente carico del compito di guidare masse dei conservatori in cerca di riferimenti.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ateo Peterson che lotta con Dio per arginare le armate del woke

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