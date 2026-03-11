Con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne sia alle clienti che alle autiste il colosso del ride-sharing divide i generi per arginare le aggressioni Il ritratto di un’epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casa

Da iodonna.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, una grande azienda di ride-sharing ha lanciato un servizio che consente alle donne di scegliere esclusivamente autiste donne, coinvolgendo sia le clienti che le autiste stesse. Questa novità mira a ridurre le situazioni di rischio, ma rappresenta anche un segno di come si affrontano ancora i problemi di sicurezza durante i viaggi notturni. La proposta si inserisce in un panorama in cui, nonostante la tecnologia avanzata, si cerca di migliorare la sicurezza femminile.

C orre l’anno 2026, l’era delle macchine autonome e dei viaggi nello Spazio, ma noi siamo ancora fermi qui a considerare “innovativa” un’applicazione che permette alle donne che chiamano un taxi, di non viaggiare con autisti uomini per evitare il rischio di essere molestate. A lanciare questo nuovo servizio, che si chiama Women preferences, è stata la piattaforma Uber. A leggerla così la notizia può sembrare una buona notizia, ma a pensarci poi bene, permettere che una passeggera o un’autista possano scegliere qualcuno del proprio sesso per stare tranquille, non è un grande traguardo. È, al contrario, l’ammissione plateale di un fallimento sociale difficile da nascondere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne sia alle clienti che alle autiste il colosso del ride sharing divide i generi per arginare le aggressioni il ritratto di un8217epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casa
© Iodonna.it - Con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne, sia alle clienti che alle autiste, il colosso del ride-sharing divide i generi per arginare le aggressioni. Il ritratto di un’epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casa

Articoli correlati

Un’indagine tra le professioni del cinema rivela che il "soffitto di cristallo" è ancora un limite reale e che l'Italia del grande schermo deve ancora imparare a investire sul talento delle sue donne sempre più in crescitaAmarlo è quasi naturale: ci ha insegnato a guardarci allo specchio, a riconoscerci nelle sue storie, nei suoi errori, nelle sue speranze.

C’entro Facile, il servizio del trenino gratuito che permette di raggiungere il centro storicoSi avvicinano i giorni clou delle feste e raggiungere il centro storico è ancora più facile grazie alle quattro le linee di C’entro Facile, il...

Smontiamo il Love Coach che Promette di Riconquistare la Tua Ex con la “Scienza” | RUVIDO 276

Video Smontiamo il Love Coach che Promette di Riconquistare la Tua Ex con la “Scienza” | RUVIDO 276

Tutti gli aggiornamenti su Con il lancio del servizio che permette...

Temi più discussi: Non è solo lavoro. Valorizzare la diversità - Evento di lancio della Settimana contro il razzismo 2026; Deutsche Telekom, accordo con Starlink su aree bianche in Europa; European Sleeper: posticipato al 9 settembre il lancio della Milano-Colonia-Bruxelles; Riparata la rampa Soyuz di Baikonur dopo l’incidente del 2025: riprendono i lanci verso la ISS.

con il lancio del servizioSpaceX lancia il servizio di telefonia cellulare Starlink Mobile 5G per competere direttamente con T-MobileSpaceX ha lanciato Starlink Mobile, un servizio carrier autonomo che mira a fornire connettività 5G direttamente ai telefoni cellulari standard in tutto il mondo tramite la sua rete satellitare direct ... notebookcheck.it

Waymo: robotaxi senza conducente in test a Nashville, lancio imminenteWaymo compie un passo cruciale verso l’introduzione del suo servizio di robotaxi a Nashville, avendo rimosso il conducente di sicurezza umano dai veicoli di test. Questo segna l’avvicinamento alla ... it.blastingnews.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.