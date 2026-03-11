Nel 2026, una grande azienda di ride-sharing ha lanciato un servizio che consente alle donne di scegliere esclusivamente autiste donne, coinvolgendo sia le clienti che le autiste stesse. Questa novità mira a ridurre le situazioni di rischio, ma rappresenta anche un segno di come si affrontano ancora i problemi di sicurezza durante i viaggi notturni. La proposta si inserisce in un panorama in cui, nonostante la tecnologia avanzata, si cerca di migliorare la sicurezza femminile.

C orre l’anno 2026, l’era delle macchine autonome e dei viaggi nello Spazio, ma noi siamo ancora fermi qui a considerare “innovativa” un’applicazione che permette alle donne che chiamano un taxi, di non viaggiare con autisti uomini per evitare il rischio di essere molestate. A lanciare questo nuovo servizio, che si chiama Women preferences, è stata la piattaforma Uber. A leggerla così la notizia può sembrare una buona notizia, ma a pensarci poi bene, permettere che una passeggera o un’autista possano scegliere qualcuno del proprio sesso per stare tranquille, non è un grande traguardo. È, al contrario, l’ammissione plateale di un fallimento sociale difficile da nascondere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il lancio del servizio che permette di scegliere solo donne, sia alle clienti che alle autiste, il colosso del ride-sharing divide i generi per arginare le aggressioni. Il ritratto di un’epoca che non sa ancora rendere sicuro un ritorno a casa

