Giuntoli tutto definito per il ritorno dell’ex Juve | sarà il nuovo ds dell’Atalanta I dettagli

È stato raggiunto un accordo tra il dirigente e l’Atalanta per il suo ritorno nel ruolo di direttore sportivo. La firma ufficiale è attesa nelle prossime ore, segnando un passo importante nel rinnovamento della struttura della società. L’ex giocatore e dirigente aveva già lavorato in passato in altre squadre italiane, e ora si appresta a iniziare questa nuova avventura.

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