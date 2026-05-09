Giuntoli tutto definito per il ritorno dell’ex Juve | sarà il nuovo ds dell’Atalanta I dettagli
È stato raggiunto un accordo tra il dirigente e l’Atalanta per il suo ritorno nel ruolo di direttore sportivo. La firma ufficiale è attesa nelle prossime ore, segnando un passo importante nel rinnovamento della struttura della società. L’ex giocatore e dirigente aveva già lavorato in passato in altre squadre italiane, e ora si appresta a iniziare questa nuova avventura.
sul futuro del dirigente, pronto a tornare in pista. Il panorama dirigenziale della Serie A si appresta a vivere uno scossone significativo: Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire dall’ Atalanta. L’ex direttore sportivo della Juventus assumerà l’incarico a Bergamo nella prossima stagione; l’accordo è ormai chiuso e i dettagli definiti, con l’ufficialità attesa a breve. A riportarlo è Matteo Moretto dopo l’indiscrezione lanciata stamani dal Corriere dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questo movimento libera Tony D’Amico, attuale ds orobico, il cui profilo è tornato prepotentemente d’attualità per le big del campionato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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