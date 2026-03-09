Atalanta parla Palladino | Domani notte magica e bellissima che vogliamo goderci Cercheremo di chiudere i 90 minuti avendo sudato la maglia

Da calcionews24.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha commentato alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco, definendo l’appuntamento come una notte

Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Castellanos, l’ex Lazio svela: «La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell’anno della Coppa del Mondo» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Sao Paulo, arriva l’annuncio ufficiale: Hernan Crespo e tutto il suo staff lasciano il club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta parla palladino domani notte magica e bellissima che vogliamo goderci cercheremo di chiudere i 90 minuti avendo sudato la maglia
© Calcionews24.com - Atalanta, parla Palladino: «Domani notte magica e bellissima che vogliamo goderci. Cercheremo di chiudere i 90 minuti avendo sudato la maglia»

Articoli correlati

Champions, l’Atalanta domani sera a Bruxelles. Palladino: “Vogliamo gli ottavi di finale”Bergamo, 27 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta, impegnata a Bruxelles alle 21 al Lotto Park, contro l’Union St Gilloise, cerca tre punti per...

L’Atalanta domani sera vuole sfatare il tabù Inter. Palladino: “Vogliamo provarci”Bergamo, 27 dicembre 2025 – L’Atalanta vuole chiudere l’anno con il botto anticipato, facendo esplodere i fuochi d’artificio (che vengono esplosi...

Contenuti utili per approfondire Atalanta parla Palladino Domani notte...

Temi più discussi: Palladino è l'allenatore del mese: la consegna del premio prima di Atalanta-Udinese; Palladino: Come ho visto Krstovic e Scamacca! Questi tre sono fondamentali, gli infortunati…; Palladino in conferenza: Partita equilibrata. Abbiamo affrontato una Lazio in salute. Sulla Coppa Italia...; Calcio, Atalanta-Bayern. Marino Servirà la partita della vita.

cercheremo di atalanta parla palladino domaniAtalanta, Palladino: Sarà una notte magica. Domani vogliamo scrivere la storia18:55 – Raffaele Palladino presenta così la gara valida per gli ottavi d'andata della UEFA Champions League in programma domani contro. tuttomercatoweb.com

Atalanta, Palladino: È un sogno, sarà una notte magica. Sentiamo il tifo di tuttiRaffaele Palladino ha fatto il punto sull'Atalanta in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco ... gianlucadimarzio.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.