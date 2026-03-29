Vogliamo chiudere bene la stagione Poi si vedrà

Oggi si gioca l’ultima partita della regular season per l’Use Rosa Scotti, che alle 18 scenderà in campo al Pala Malè di Viterbo contro la Terme Salus. La squadra empolese, attualmente penultima in classifica, ha un distacco di venti punti rispetto alle avversarie. La partita rappresenta l’ultima occasione per concludere bene questa fase del campionato.

Penultima giornata di regular season oggi per l’ Use Rosa Scotti, che alle 18 sarà di scena al Pala Malè di Viterbo per affrontare la Terme Salus, attualmente penultima in classifica con ben 20 punti in meno delle biancorosse empolesi. "È una gara ricca di insidie – spiega coach Alessio Cioni – la prima difficoltà è soprattutto mentale perché dovremo essere brave a ritrovare la giusta concentrazione dopo una gara ad alti livelli come quella con Livorno. Il tutto senza guardare la classifica e snobbare Viterbo che gioca la partita della vita. La squadra laziale è reduce dalla vittoria a Giussano ma, per questioni di classifica avulsa, ha bisogno di vincere per non retrocedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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