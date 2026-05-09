L' assessora comunale di Ferrara Francesca Savini positiva all' alcol test dopo un incidente in auto con a bordo il sindaco

L’assessora comunale di Ferrara ha rassegnato le dimissioni dopo essere risultata positiva all’alcol test in seguito a un incidente in auto con il sindaco a bordo. L’incidente si è verificato nelle ultime ore e ha portato alla decisione di interrompere immediatamente il suo incarico. La dinamica dell’incidente e gli esiti dell’alcol test sono stati resi pubblici dalle autorità competenti.

L’assessora comunale di Ferrara, Francesca Savini, ha rassegnato le sue dimissioni dopo essere risultata positiva all’ alcol test a seguito di un incidente in auto con a bordo il sindaco Alan Fabbri. «In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore, il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino a oggi - scrive - ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato. L’accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Positiva all'alcol test dopo un incidente, l'assessora Francesca Savini si dimette

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