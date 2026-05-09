A maggio, le allergie respiratorie raggiungono il picco, con pollini di erbe e alberi che circolano nell’aria. L’esperto di allergie spiega che in questa stagione si avverte una maggiore presenza di pollini che possono scatenare reazioni allergiche. Tra le condizioni più comuni ci sono l’asma da temporale e le reazioni provocate dai pollini di diverse piante. Si parla anche del ruolo del microbioma nel modulare le risposte allergiche.

Roma, 9 maggio 2026 - A maggio esplodono le allergie respiratorie. Quali sono in questo momento i pollini che ci mettono più in difficoltà? “Sicuramente siamo in un mese importante, respiriamo tutto ciò che le erbe ma anche gli alberi mettono in atmosfera. Dunque a graminacee, parietaria e ambrosia si aggiungono ad esempio gli olivi, che poi iniziano a calare dalla metà di giugno. Una piramide delle allergie? In cima ci sono quelle respiratorie, poi agli alimenti, ai farmaci e infine alle punture di imenotteri”. Traccia questa mappa il professor Vincenzo Patella, presidente della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’asma da temporale, i pollini che ci mandano in crisi e perché è importante il microbioma: parla l’esperto di allergie

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"Creavamo un mondo possibile in cui la velocità e le nostre risate sterminavano le ombre dei tigli, i cancelli, l'asma e le madri." #LaNotteDiDavid Abigail Assor @MarsilioEditori #LibroDelGiorno #ItinerariLetterari a #CasaLettori x.com

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