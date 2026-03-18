Quest’anno le allergie ai pollini sono durate più a lungo rispetto al passato, causando fastidi prolungati a chi soffre di questa condizione. Le piante da fiore e gli alberi hanno rilasciato quantità elevate di pollini, prolungando il periodo di esposizione. Le stagioni in cui si manifestano i sintomi si sono estese, creando disagi che si sono protratti oltre le consuete settimane primaverili.

“ Che fretta c’era, maledetta primavera”, cantava Loretta Goggi. Almeno una volta se lo saranno chiesti, c’è da giurarci, anche gli allergici ai pollini. Oggi però la stagione delle allergie arriva in anticipo e dura più a lungo. Con l’aumento delle temperature a livello globale, infatti, la pollinazione di molte piante è sempre più precoce e prolungata. Pollini in anticipo. Piante che in passato rilasciavano i primi pollini a metà febbraio, oggi iniziano a farlo già a gennaio, se non addirittura a Natale. Le graminacee, in alcune annate, presentano una seconda fioritura a fine estate. “Il cambiamento climatico ha modificato completamente il modo in cui osserviamo e gestiamo le allergie ai pollini”, certifica Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia del Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Maledetta primavera’: perché le allergie ai pollini durano di più

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Maledetta primavera - Euro Dance COVER | Loretta Goggi

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