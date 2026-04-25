Allergie ai pollini le novità terapeutiche L’esperto | Diagnosi molecolari di precisione e terapie mirate

Con l’arrivo della primavera, le allergie ai pollini nei bambini richiedono attenzione crescente. Recentemente, sono state introdotte nuove terapie che si basano su diagnosi molecolari di precisione. Questi metodi permettono di identificare con maggiore accuratezza le sostanze allergeniche coinvolte. Gli esperti stanno adottando approcci terapeutici più mirati, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle allergie pediatriche.

Empoli, 25 aprile 2026 – Con l’arrivo della primavera, la gestione delle allergie pediatriche diventa una priorità per la salute dei più piccoli. Chi soffre di queste patologie puntualmente segue i bollettini settimanali sull’andamento dei pollini. In Toscana, il sito dell’Arpat traccia l’andamento delle concentrazioni giornaliere di tali pollini, misurate nelle stazioni aerobiologiche di Firenze, Grosseto, Arezzo e Siena. Ma i dati sui pollini, da soli, non bastano: servono diagnosi precise e percorsi personalizzati. All’ ospedale San Giuseppe di Empoli, l’approccio clinico punta oggi su diagnosi molecolari di precisione e terapie eziologiche mirate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

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