L’arte del flipping | comprare ristrutturare e rivendere per generare valore La nuova frontiera della Gen Z
Il flipping è una strategia che consiste nell’acquisto di beni, sia immobili che mobili, che richiedono interventi di ristrutturazione, per poi rivenderli a un prezzo più alto. Questa pratica sta diventando sempre più diffusa tra i giovani, in particolare tra i membri della Generazione Z. Recentemente sono stati osservati diversi casi di investimenti di questo tipo, con un focus crescente sulla rapidità delle operazioni e sulla valorizzazione degli immobili o oggetti acquistati.
Roma, 9 maggio 2026 – Il termine flipping identifica una strategia economica precisa: l’acquisto di un bene (immobiliare o mobile) che necessita di interventi, la sua rapida trasformazione e la successiva rivendita a un prezzo superiore. Nel 2026, questo modello non è più una pratica isolata per pochi esperti, ma una c olonna portante dell'economia circolare. Il principio cardine è generare profitto non con la semplice attesa che il mercato salga, ma attraverso il miglioramento attivo delle prestazioni, dell'efficienza e dell'estetica dell'oggetto acquistato. Il flipping e la sfida dell'efficienza energetica. Il cuore pulsante di questa pratica rimane il settore immobiliare, oggi guidato dalla necessità di adeguamento alle normative europee sulla sostenibilità.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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