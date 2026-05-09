L’arte del flipping | comprare ristrutturare e rivendere per generare valore La nuova frontiera della Gen Z

Il flipping è una strategia che consiste nell’acquisto di beni, sia immobili che mobili, che richiedono interventi di ristrutturazione, per poi rivenderli a un prezzo più alto. Questa pratica sta diventando sempre più diffusa tra i giovani, in particolare tra i membri della Generazione Z. Recentemente sono stati osservati diversi casi di investimenti di questo tipo, con un focus crescente sulla rapidità delle operazioni e sulla valorizzazione degli immobili o oggetti acquistati.

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