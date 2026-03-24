Conviventi e sposati | comprare e ristrutturare casa

In Italia, i bonus destinati alle giovani coppie offrono incentivi fiscali per facilitare l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredo delle abitazioni. Questi strumenti sono pensati sia per coppie conviventi che sposate e si applicano a diverse tipologie di interventi edilizi. Le agevolazioni fiscali sono state introdotte per sostenere chi desidera migliorare o rinnovare la propria casa.

I bonus per giovani coppie sono incentivi fiscali pensati per facilitare l’acquisto, la ristrutturazione o l’arredo della casa. Coloro sotto i 35 anni, sposati, conviventi o in unione civile, possono comunque accedere a numerose agevolazioni. Le misure si dividono in due grandi categorie: detrazioni fiscali, che riducono l’Irpef e agevolazioni, che comprendono sconti su Iva, imposte di bollo e interessi passivi sui mutui. I benefici possono arrivare come rimborso ripartito in più anni o come sconto immediato. Per l’acquisto della prima casa, le giovani coppie hanno vantaggi significativi: imposta di registro ridotta al 2%, esenzione da tributi catastali, ipotecari e tasse di registrazione, e Iva agevolata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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