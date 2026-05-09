Lario Reti Investimenti per 36 milioni

Lario Reti ha annunciato investimenti per un totale di 36 milioni di euro, una cifra significativa che corrisponde a circa 105 euro per ogni abitante della provincia. Questa provincia si colloca tra le aree italiane con le spese più elevate in rapporto alla popolazione. I fondi saranno destinati a interventi di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture locali. L’annuncio è stato comunicato senza ulteriori dettagli sui progetti specifici coinvolti.

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Investimenti per 36 milioni, pari ad una media di quasi 105 euro per abitante della Provincia, tra le più alte d’Italia. Sono i numeri del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dall’Assemblea degli Azionisti di Lario Reti Holding, nella seduta di giovedì. Il documento riguarda il decimo anno di attività di Lario Reti Holding come Gestore del Servizio Idrico Integrato sull’intera Provincia di Lecco. "Nel corso del 2025 – spiega la società - sono stati ultimati importanti interventi di efficientamento del sistema idrico. In particolare, per la rete acquedottistica è stato completato il raddoppio della dorsale dell’acquedotto Brianteo, e prosegue l’efficientamento del servizio all’utenza con la sostituzione di oltre 15mila contatori su tutto il territorio".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lario Reti . Investimenti per 36 milioni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Approvato il bilancio di Lario Reti Holding: 36 milioni di investimentiNella seduta del 7 maggio, l’Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding haapprovato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Lario Reti Holding colloca un prestito obbligazionario da 65 milioni di euroLe risorse sosterranno l’incremento degli investimenti previsto dal Piano Industriale, in particolar modo nei prossimi 10 anni, e destinate allo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lario Reti Holding, investimenti record nel 2025: 36 milioni per il servizio idrico lecchese; Approvato il bilancio di Lario Reti Holding: 36 milioni di investimenti; Lario Reti Holding: approvato il Bilancio 2025, investimenti per 36 milioni; Lario Reti . Investimenti per 36 milioni. Lario Reti . Investimenti per 36 milioniInvestimenti per 36 milioni, pari ad una media di quasi 105 euro per abitante della Provincia, tra le più ... ilgiorno.it Approvato il bilancio di Lario Reti Holding: 36 milioni di investimentiL’Assemblea dei soci approva il documento finanziario 2025. Realizzati investimenti pari a una media di quasi 105 euro per abitante della Provincia, tra le più alte d’Italia ... leccotoday.it Lario Reti Holding: nel 2025 realizzati investimenti per circa 36 milioni di euro lecconotizie.com/economia/lecco… via @Lecco Notizie x.com