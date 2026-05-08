Approvato il bilancio di Lario Reti Holding | 36 milioni di investimenti

Nella giornata del 7 maggio, l’Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno conclusosi il 31 dicembre 2025. Durante la riunione, è stato deciso di destinare 36 milioni di euro a investimenti. La seduta ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle diverse quote azionarie, con un intervento dedicato alla discussione dei numeri finanziari dell’azienda.

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Nella seduta del 7 maggio, l’Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding haapprovato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento riguarda il decimo anno di attività di Lario Reti Holding come gestore del servizio idrico integrato sull’intera provincia di Lecco. In totale.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Lario Reti Holding colloca un prestito obbligazionario da 65 milioni di euroLe risorse sosterranno l’incremento degli investimenti previsto dal Piano Industriale, in particolar modo nei prossimi 10 anni, e destinate allo... A4 Holding, approvato il bilancio 2025 tra stabilità e crescita: aumentano traffico e investimentiA4 Holding ha approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2025 delle società del gruppo, confermando un andamento complessivamente stabile sotto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding approva il documento di Bilancio 2025; Iperammortamento 2026: ecco il decreto; Nuovi asfalti a Valmadrera dopo teleriscaldamento e rete idrica; METEO: MIGLIORA IL TEMPO, VARIABILITÀ CON VELOCI PIOGGE IN MONTAGNA. LARIO RETI HOLDING: APPROVATO IL BILANCIO 2025, INVESTIMENTI PER 36 MILIONILECCO – Nella seduta del 7 maggio, l’Assemblea degli Azionisti di Lario Reti Holding ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento riguarda il decimo anno di attività di ... valsassinanews.com Lario Reti Holding: nel 2025 realizzati investimenti per circa 36 milioni di euroL’assemblea dei soci approva il documento di Bilancio 2025 Quasi 105 euro per abitante della Provincia, tra le medie più alte d’Italia LECCO – Nella seduta del 7 maggio 2026, l’Assemblea degli Azionis ... lecconotizie.com Progettare uno spazio ibrido significa trovare un forte equilibrio tra idea e praticità. In questo intervento per Lario Reti Holding, la sfida era chiara.. creare un ambiente capace di funzionare sia come sala mensa che come sala conferenze, senza perdere coere - facebook.com facebook