lario reti holding colloca un prestito obbligazionario da 65 milioni di euro

Lario Reti Holding ha concluso un accordo con PGIM Private Capital per il collocamento di un prestito obbligazionario del valore di 65 milioni di euro. Contestualmente, è stato previsto un'opzione per attivare una seconda linea di emissione, di ulteriori 35 milioni di euro, da utilizzare in caso di necessità. La transazione riguarda l’emissione di obbligazioni e la possibilità di ulteriori emissioni future.

Le risorse sosterranno l’incremento degli investimenti previsto dal Piano Industriale, in particolar modo nei prossimi 10 anni, e destinate allo sviluppo del territorio. Lario Reti Holding ha perfezionato un accordo con PGIM Private Capital, che prevede il collocamento di un prestito obbligazionario da 65 milioni di euro e l’attivazione di una seconda “linea di emissione” - attivabile in caso di necessità - per altri 35 milioni. Le risorse provenienti dall’operazione saranno utilizzate principalmente per rifinanziare il debito esistente, relativo al finanziamento sottoscritto nell’agosto 2023 con un pool di istituti bancari. Lario Reti Holding S. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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