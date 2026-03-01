Al termine della partita tra Potenza e Benevento, l’allenatore del Benevento ha espresso grande soddisfazione per la vittoria ottenuta in trasferta. Il risultato rappresenta un successo importante per la squadra e viene definito come il più bello della stagione. La gara si è conclusa con il Benevento che ha conquistato tre punti fondamentali in trasferta.

Gongola a fine gara mister Floro Flores dopo il fondamentale blitz del Benevento a Potenza (LEGGI QUI). Contro un avversario che non aveva mai perso in casa, i giallorossi hanno cambiato marcia nella ripresa sfoderando una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Queste le parole di Floro Flores in sala stampa. PROVA – “Nel primo tempo abbiamo avuto anche noi un paio di occasioni. Era una gara che temevo. Loro hanno un grande allenatore. Il Potenza ha calciatori di caratura importante. Auguro ai lucani di vincere la Coppa Italia perché hanno una rosa importante. Nella ripresa i miei ragazzi sono scesi con qualcosa di diverso. Sono contento di non aver subito gol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Potenza-Benevento, Floro Flores: "Vittoria più bella della stagione"

