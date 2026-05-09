L’Api venduta alla Socar Brachetti Peretti annuncia il closing con una lettera

Nel primo pomeriggio di ieri, una lettera firmata dalla famiglia Brachetti Peretti ha annunciato il completamento dell’operazione di vendita dell’Api alla Socar. Nella comunicazione, si ringraziano i dipendenti per l’impegno dimostrato durante tutto il percorso. La notizia conferma il passaggio ufficiale di proprietà e chiude un capitolo importante per l’azienda.

Nel primo pomeriggio di ieri, una lettera firmata dalla famiglia Brachetti Peretti ha preannunciato il closing, ringraziando i dipendenti per il lungo percorso fatto insieme. Pochi minuti dopo la convocazione dei vertici aziendali ai sindacati ha ufficializzato la novità storica: si chiude un’era per Falconara e per le Marche. L’acquisizione del gruppo Ip da parte del colosso petrolchimico azero Socar assume una rilevanza internazionale, ma è a Falconara Marittima che batte il vero cuore industriale dell’azienda. Qui, la raffineria ex Api, con i suoi 330 dipendenti diretti e un indotto che coinvolge centinaia di altre famiglie, rappresenta non solo un pilastro occupazionale insostituibile, ma un elemento identitario e strategico per l’intera regione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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