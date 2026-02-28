Socar-Api governo esercita golden power prima del closing Bugaro | Un atto di responsabilità

Il governo ha esercitato i poteri di golden power sull'acquisizione della raffineria Api di Falconara Marittima da parte del gruppo azero Socar, prima del completamento dell'operazione. Il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri impone alcune prescrizioni, mentre un rappresentante ha commentato l'atto come una scelta di responsabilità. La decisione interessa direttamente le attività di Socar in Italia.

ANCONA - Il governo ha esercitato i poteri speciali di golden power sull'acquisizione da parte del gruppo azero Socar della raffineria Api di Falconara Marittima, adottando un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che introduce alcune prescrizioni. Lo annuncia l'assessore allo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L'Api di Falconara venduta alla Socar, Marta Ruggeri (M5s): «Il Governo nazionale usi la Golden Power»Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale «tutto sta avvenendo senza alcun coinvolgimento dei territori interessati.

Bugaro interviene sulla questione-Api: «In fase di valutazione la richiesta al governo di esercitare la Golden Power»ANCONA – «La Golden Power spetta al governo e la stessa giunta regionale, che non ha competenza diretta, sta ragionando se chiedere informalmente al...

Golden power sull'Api di Falconara: via libera, ma con condizioni, alla cessione a SocarIl Governo applica i poteri speciali sull’acquisizione della raffineria e di IP da parte del gruppo azero e pone delle condizioni ancora secretate. La Regione: Nessuna preoccupazione per lavoro e ... rainews.it

Governo esercita golden power su vendita della raffineria di FalconaraIl governo ha esercitato i poteri speciali di golden power sull'acquisizione della raffineria di Falconara Marittima (Ancona), adottando un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con pres ... ansa.it