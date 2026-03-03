Protesta a Ancona | 3 miliardi per bonificare Api SOCAR sotto

Questa mattina, un gruppo di attivisti del comitato Fermiamo il disastro ambientale ha interrotto i lavori del Consiglio Regionale di Ancona per chiedere garanzie sulla vendita della raffineria Api alla compagnia azera SOCAR. La protesta si è concentrata sulla richiesta di tre miliardi di euro destinati alla bonifica dell’area e sulla valutazione del coinvolgimento di SOCAR nel contesto locale.

Una delegazione del comitato Fermiamo il disastro ambientale ha interrotto i lavori del Consiglio Regionale di Ancona questa mattina, chiedendo garanzie vincolanti sulla vendita della raffineria Api alla compagnia azera SOCAR. La protesta, guidata dal portavoce Roberto Cenci, ha messo sotto pressione le istituzioni regionali che si trovano al centro di un dibattito acceso sul futuro industriale e ambientale di Falconara. L’evento si è svolto in un clima di tensione controllata, ma ha evidenziato le fratture tra chi gestisce la macchina amministrativa e chi difende i diritti dei cittadini. Gli attivisti hanno richiesto formalmente quattro impegni improrogabili legati alla bonifica e alla responsabilità legale, temi che rimangono al centro del confronto politico in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Socar-Api, governo esercita golden power prima del closing. Bugaro: "Un atto di responsabilità"ANCONA - Il governo ha esercitato i poteri speciali di golden power sull'acquisizione da parte del gruppo azero Socar della raffineria Api di...

L'Api di Falconara venduta alla Socar, Marta Ruggeri (M5s): «Il Governo nazionale usi la Golden Power»Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale «tutto sta avvenendo senza alcun coinvolgimento dei territori interessati.

