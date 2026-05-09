L’annuncio di Pellegatti | Sarei sorpreso di vedere Furlani ancora ad del Milan
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le recenti voci sul futuro del Milan, esprimendo sorpresa riguardo alla possibilità di vedere Furlani ancora alla guida del club. Ha anche parlato di Tare e Allegri, senza approfondire dettagli specifici, lasciando intendere che ci sono questioni in sospeso o incertezza sui ruoli dei protagonisti coinvolti. La situazione sembra attirare l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori.
Il futuro del Milan sembra sempre più avvolto dalle ombre: ci sono sempre più voci di un possibile cambio per quanto riguarda sia il direttore sportivo che l'allenatore (più l'indiscrezione su D'Amico e Italiano). Questo doppio cambio, che sarebbe il secondo di fila dopo gli arrivi di Tare e Allegri lo scorso anno, porterebbe anche a una rivoluzione sul mercato. Anche perché Italiano gioca o con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1: servirebbero quindi interpreti diversi sia in difesa che in attacco rispetto a Massimiliano Allegri. A parlare del futuro del Milan ci ha pensato anche il giornalista Carlo Pellegatti in un suo video su 'YouTube'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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