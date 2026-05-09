Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le recenti voci sul futuro del Milan, esprimendo sorpresa riguardo alla possibilità di vedere Furlani ancora alla guida del club. Ha anche parlato di Tare e Allegri, senza approfondire dettagli specifici, lasciando intendere che ci sono questioni in sospeso o incertezza sui ruoli dei protagonisti coinvolti. La situazione sembra attirare l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori.

Il futuro del Milan sembra sempre più avvolto dalle ombre: ci sono sempre più voci di un possibile cambio per quanto riguarda sia il direttore sportivo che l'allenatore (più l'indiscrezione su D'Amico e Italiano). Questo doppio cambio, che sarebbe il secondo di fila dopo gli arrivi di Tare e Allegri lo scorso anno, porterebbe anche a una rivoluzione sul mercato. Anche perché Italiano gioca o con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1: servirebbero quindi interpreti diversi sia in difesa che in attacco rispetto a Massimiliano Allegri. A parlare del futuro del Milan ci ha pensato anche il giornalista Carlo Pellegatti in un suo video su 'YouTube'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’annuncio di Pellegatti: “Sarei sorpreso di vedere Furlani ancora ad del Milan”

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