Calciomercato Milan Pellegatti | Ecco cosa dice Furlani sul rinnovo del contratto di Pulisic

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha condiviso sui social ufficiali un aggiornamento riguardante il rinnovo del contratto di Christian Pulisic, giocatore del Milan. Secondo quanto riferito, il dirigente del club ha commentato la trattativa e le prossime mosse da adottare. Non sono state fornite altre specifiche sulle tempistiche o sui dettagli dell’accordo. La notizia si aggiunge alle voci in circolazione sul futuro dell’attaccante statunitense.

Stagione dai due volti la 2025-2026 di Christian Pulisic con la maglia del Milan. L'attaccante statunitense è stato devastante nella prima parte, andando in gol e fornendo assist con sorprendente regolarità fino a fine dicembre 2025. Poi, dopo l'ultimo gol in Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025, il buio. Tra scadimenti di forma, sfortuna sotto rete, acciacchi e prestazioni decisamente sotto il suo livello standard di rendimento, Pulisic si è perso. Non ha mai segnato nel 2026: è riuscito soltanto a servire un assist per Adrien Rabiot nel 3-2 interno, sofferto, contro il Torino lo scorso 21 marzo. 'Capitan America' non riesce a tornare il giocatore che i tifosi del Milan ammirano sin da quando, estate 2023, ha messo piede per la prima volta a Milanello.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ecco cosa dice Furlani sul rinnovo del contratto di Pulisic” Calciomercato Milan, Furlani si oppone all’acquisto di Lewandowski: il retroscena rivelato da Carlo PellegattiNella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, la Lega Serie A ha convocato un'assemblea per votare il nuovo presidente federale, a cui hanno... Calciomercato, Pulisic priorità al Milan, ma stallo sul rinnovo: occhio alle inglesiDopo la firma di Mike Maignan, la dirigenza del Milan deve ancora trovare l'accordo con altri giocatori molto importanti per il presente e il futuro...