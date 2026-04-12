Città Giardino | caos in viale Matteucci blocchi e deviazioni notturne

Nelle ore notturne, viale Matteucci e le strade vicine nel quartiere Città Giardino sono state interessate da blocchi e deviazioni a causa di lavori di riqualificazione urbana. La gestione del traffico ha comportato cambiamenti temporanei nella circolazione, con alcune vie interdette al transito e percorsi alternativi segnalati dalle autorità locali. La situazione ha causato disagi ai residenti e agli automobilisti che transitano nella zona.

Il piano di rigenerazione urbana che interessa il quartiere Città Giardino entra in una fase decisiva, con impatti diretti sulla circolazione stradale di viale Matteucci e delle vie adiacenti. Le operazioni, volte al completamento dei lavori previsti dal programma di riqualificazione, stanno portando a una riconfigurazione temporanea della viabilità locale per permettere l’intervento sulle infrastrutture. L’evoluzione della viabilità tra chiusure centrali e nuovi cantieri notturni. La gestione del traffico ha subito un primo cambiamento lo scorso mercoledì, quando la Polizia Locale ha disposto la chiusura delle corsie centrali sia su viale Matteucci che su via Sacchetti Sassetti, bloccando il passaggio in entrambi i sensi di marcia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città Giardino: caos in viale Matteucci, blocchi e deviazioni notturne Torino, caos in corso Mediterraneo: blocchi e deviazioni GTTUn intervento strutturale sulla rete luminosa di corso Mediterraneo comporterà la chiusura di parte della carreggiata e variazioni al servizio di... Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciNuova pavimentazione, tecnologia per proteggere i pini e un progetto ispirato al “bosco filare”: prende forma la trasformazione di viale Ceccarini...