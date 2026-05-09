Nelle ultime ore, a Teheran si sono svolti intensi dibattiti sulla proposta americana mirata a mettere fine al conflitto. La discussione si svolge mentre si intensificano le tensioni e si attende una risposta ufficiale dall’Iran. La situazione rimane in rapido sviluppo, con le parti coinvolte che valutano attentamente le prossime mosse.

Ore concitate in Iran. A Teheran si discute la proposta americana per aprire una nuova pagina e mettere fine alla guerra. Ma nelle prime ore della sera di venerdì il fragore della contraerea sulla capitale ha ricordato quanto il cessate il fuoco resti fragile, sospeso sul filo di un equilibrio che può spezzarsi da un momento all’altro e trasformarsi di nuovo in guerra aperta. Nel cielo scuro della capitale, le scie luminose dei proiettili hanno inciso la notte come lampi continui di paura e tensione. Da due giorni è in discussione la proposta americana che prevede la revoca del blocco statunitense contro navi e porti iraniani, l’apertura...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lampi di guerra, poi tutti appesi alla risposta dell’Iran

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

La guerra perpetua può far collassare Israele #iran #libano #israele

Notizie correlate

Iran, ministero Esteri Teheran: "Stiamo rivedendo risposta a Usa per porre fine alla guerra"Teheran sta rivedendo la risposta degli Stati Uniti alla sua ultima proposta per porre fine alla guerra.

Leggi anche: Britney Spears arrestata, la reazione dell’ex marito Sam Asghari: “Tutti sbagliano, ora penso alla guerra in Iran”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lampi di guerra nello Stretto: a picco i barchini di Teheran, tornano i missili sugli Emirati; Enrico V di Shakespeare, un grande Re; 5 stelle della WWE senza una vera storyline al momento; Il cuore oltre lo Stretto | incontro pubblico de La Strada verso le comunali.

L’ultima cosa che ricorda sono dei lampi di luce: Bill Cosby condannato a a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento a una donna che lo accusa di averla drogata ...Bill Cosby è stato condannato a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento danni a un’ex cameriera che l’aveva accusato di averla drogata e aggredita sessualmente. Donna Motsinger ha dichiarato ... ilfattoquotidiano.it

Lampi ed esplosioni a Beirut nella notte: l'Idf attacca la capitale libaneseIntensi raid aerei israeliani stanno colpendo le capitali di Iran e Libano, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato una nave da trasporto droni iraniana in mare nella loro incessante campagna contro la ... rainews.it

Ti verrebbe di scassarlo di mazzate ma ha dei lampi di genio onestamente x.com

I lampi luminosi durante la riproduzione sono tornati - Wholphin 0.63 reddit