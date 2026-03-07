Britney Spears arrestata la reazione dell'ex marito Sam Asghari | Tutti sbagliano ora penso alla guerra in Iran

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, mentre l’ex marito, Sam Asghari, ha commentato la notizia dicendo che tutti sbagliano e ha aggiunto che ora pensa alla guerra in Iran. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, e Asghari ha deciso di parlare pubblicamente riguardo alla vicenda.

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. L'ex marito Sam Asghari ha rotto il silenzio. Le sue dichiarazioni su quanto è successo alla cantante.

Britney Spears guidava “in modo folle ad alta velocità”: l’inseguimento della polizia è durato un’oraNuovi dettagli sull'arresto di Britney Spears: guidava a velocità folle con segni di alterazione.

Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza: “Un episodio imperdonabile”Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California: rilasciata ore dopo, comparirà in tribunale il 4 maggio.

Britney Spears arrestata, la reazione dell’ex marito Sam Asghari: Tutti sbagliano, ora penso alla guerra in IranBritney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. L’ex marito Sam Asghari ha rotto il silenzio. Le sue dichiarazioni su quanto è successo alla cantante. fanpage.it

Britney Spears, le pillole trovate in auto sarebbero di Adderall! La polizia: Sostanze e alcolUna donna di 44 anni è stata arrestata in California per guida sotto effetto di alcol e sostanze; indagini in corso su pillole trovate in auto. serial.everyeye.it

