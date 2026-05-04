Il ministero degli Esteri di Teheran ha annunciato di stare riconsiderando la risposta inviata agli Stati Uniti in merito a una proposta volta a fermare il conflitto. La revisione riguarda la comunicazione precedentemente inviata, senza ulteriori dettagli sulla natura del contenuto o sui tempi previsti per una nuova risposta. La questione è al centro delle tensioni tra i due paesi, che si sono confrontati più volte su questioni legate alla guerra.

Teheran sta rivedendo la risposta degli Stati Uniti alla sua ultima proposta per porre fine alla guerra. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei in una conferenza stampa. “Sì, abbiamo ricevuto la risposta degli Stati Uniti attraverso il Pakistan. Per quanto riguarda i componenti, permettetemi di non discutere i dettagli delle questioni sollevate in questo momento, poiché sono in fase di revisione”, ha detto Baghaei. Lunedì gli Stati Uniti hanno dato il via a un tentativo di “guidare” le navi bloccate nello Stretto di Hormuz, in preda all’Iran, nel tentativo di contrastare le perturbazioni economiche che sono sopravvissute al picco dei combattimenti senza alcun accordo di pace in vista.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ministero Esteri Teheran: "Stiamo rivedendo risposta a Usa per porre fine alla guerra"

Le 6 condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra

Notizie correlate

Iran, piano in 15 punti degli Usa per porre fine alla guerra e negoziati nel fine settimanaIl capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero esserci colloqui diretti tra...

Leggi anche: Gli USA hanno inviato all’Iran un piano in 15 punti per porre fine alla guerra

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Trump, la previsione: Il petrolio dell’Iran esplode tra 3 giorni. Teheran corre da Putin; Medio Oriente: I negoziatori Usa verso Islamabad. Axios: 'Possibile incontro lunedì'. Teheran: 'Nessun colloquio previsto'; Trump tratta con l’Iran. Teheran: Riapriamo Hormuz senza accordo sul nucleare. Il ministro degli Esteri iraniano da Putin.

Guerra Iran, Trump: «Con Teheran sta andando molto bene, libererò le navi a Hormuz». La replica: forze Usa saranno attaccate se si avvicinanoLa Marina statunitense fornirà alle navi mercantili informazioni sulle migliori rotte marittime dello stretto di Hormuz, in particolare per quanto riguarda le rotte non minate dall'esercito iraniano. leggo.it

Mosca - Teheran, nuovi colloqui: Putin incontra il ministro degli Esteri iraniano(ASI) Si sono svolti a Mosca i colloqui ufficiali tra il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri dell’Iran Araghchi, giunto nella capitale russa per una visita diplomatica. Secondo ... agenziastampaitalia.it

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla proposta dell'Iran e che Teheran sta esaminando la risposta di Washington. "La questione nucleare non è inclusa nella proposta in 14 pun - facebook.com facebook

Colloquio telefonico tra i Ministri degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran e dell’Italia @araghchi , Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, e @Antonio_Tajani , Ministro degli Esteri italiano, hanno avuto sabato sera un colloquio telefonico x.com