L’incidente che ha coinvolto un’auto sulla provinciale 40, diretta verso Arosio, si è verificato la sera del 24 ottobre 2024, provocando la morte di un uomo. A bordo dell’auto c’erano cinque persone, tutte coinvolte nel sinistro. Uno degli amici presenti nell’auto ha successivamente deciso di patteggiare una pena in tribunale.

Domenico Alabastro era morto la sera del 24 ottobre 2024, mentre era con altri quattro amici su un’auto che era uscita di strada, schiantandosi mentre percorreva la provinciale 40, diretta verso Arosio. Un incidente la cui tragedia, ancora oggi, non accenna a diminuire, tra le famiglie e tra gli amici che hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di quella serata. Compreso il giovane conducente, Mohamed Rabie Nader, di Carugo, che all’epoca aveva solo 21 anni, e che ora è stato chiamato a processo per omicidio stradale, per rispondere della morte dell’amico, e del ferimento di altre tre ragazzi che si trovavano sul sedile posteriore dell’auto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amico morì nell’incidente. Patteggia

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