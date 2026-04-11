Un uomo stava registrando video per TikTok mentre guidava un camion e si è schiantato contro un’ambulanza ferma in coda sull’autostrada, provocando la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto in una giornata di traffico intenso, e il conducente è stato arrestato. Il camionista ha deciso di patteggiare una condanna a cinque anni di reclusione.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Stava facendo video destinati ai social, in particolare TikTok, mentre finì col suo camion addosso a un’ambulanza ferma in coda in autostrada, causando la morte di 3 persone. Per questo il camionista di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, ha patteggiato 5 anni di reclusione. INCIDENTE AUTOSTRADA A1 CON VITTIME VOLONTARI DELLA MISERICORDIA L’incidente. I fatti risalgono allo scorso 4 agosto. L’uomo era alla guida del suo mezzo lungo l’A1, tra le uscite di Arezzo e Valdarno Nord, quando piombò addosso ad un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, ferma per rallentamenti. Lo scontro fu drammatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faceva video per TikTok mentre guidava, nell’incidente morirono 3 persone. Il camionista patteggia 5 anni

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Era l'11 aprile del 2006 e con l'arresto di Bernardo Provenzano, ultimo vero capo di Cosa nostra, finiva un'epoca. Il racconto della pm che faceva parte del pool d'indagine #ANSA - facebook.com facebook

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