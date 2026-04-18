Ubriaco al volante morì l’amico | patteggia

Un uomo di 37 anni, ubriaco alla guida di una vettura di lusso, ha patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi per omicidio stradale dopo aver causato un incidente mortale durante la serata di Pasquetta di un anno fa. La vettura si è schiantata, provocando la morte di un uomo di 48 anni, tifoso di una squadra di calcio locale. La pena prevede la revoca della patente e non è soggetta a sospensione.

Ha patteggiato a 2 anni e 8 mesi (pena non sospesa e con revoca della patente) per omicidio stradale il 37enne ubriaco alla guida la sera di Pasquetta di un anno fa che si schiantò al volante della sua Jaguar provocando la morte di Michele Lucchese, 48enne tifoso della Reggiana. Erano circa le 20,40 di quelal maledetta serata quando i due amici viaggiavano lungo la Sp67 a Montecchio. Il conducente stava toccando i 140 kmh su un tratto curvilineo dove il limite massimo era di 90 kmh, quando ha perso il controllo del suo bolide, finendo fuori strada. Nel devastante impatto ’Mitch’ o ‘Miky’ – come lo chiamavano gli amici – noto appartenente al Gruppo Vandelli della tifoseria organizzata della Regia perse la vita praticamente sul colpo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ALLA GUIDA UBRIACO CON UNA KATANA E UN TIRAPUGNI: DENUNCIATO UN 23ENNE | 14/11/2025

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