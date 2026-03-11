Lotta ai negozi vuoti e sfitti | si amplia il progetto ' Affittami' le vie passano da 15 a 70

Il progetto 'Affittami' dedicato alla lotta ai negozi vuoti e sfitti si espande: da 15 a 70 le vie coinvolte. Ora ci sono più giorni a disposizione per presentare le domande e l’intervento copre un’area più vasta, allineandosi con gli Hub del commercio. L’obiettivo è sostenere il riempimento degli spazi commerciali abbandonati o vuoti in diverse zone della città.

Più tempo per presentare la domanda e un'area di intervento più ampia, in linea con gli Hub del commercio. La Giunta comunale ha approvato l'ampliamento delle vie interessate e la conseguente proroga dei termini del bando 'Affittami', iniziativa avviata dal Comune di Ferrara per sostenere l'apertura di nuove attività commerciali, artigianali ed espositive nei locali sfitti o inoccupati del centro storico. L'iniziativa, che inizialmente comprendeva 15 vie particolarmente centrali, viene ora estesa a circa 70 strade del centro storico, corrispondenti ai cosiddetti 'fronti commerciali' dell'hub urbano individuati sulla base delle analisi del Piano Urbanistico Generale e della pianificazione commerciale della città.