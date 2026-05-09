L’allarme di Michele Serra Anche il Pd scopre il lupo | Azioni di contenimento

Durante una riunione del consiglio comunale a Rimini, si è discusso nuovamente della presenza dei lupi nella zona. La mozione che sarà presentata in aula non è stata proposta dalla minoranza, ma dal capogruppo del Partito Democratico. Michele Serra ha lanciato un allarme sul fenomeno e sulla necessità di adottare misure di contenimento. La questione ha attirato l’attenzione dei presenti e sarà al centro del dibattito pubblico.

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In consiglio comunale a Rimini si torna a parlare di lupi. La mozione che arriverà in aula non sarà un prodotto della minoranza, bensì di Matteo Petrucci, capogruppo del Pd. "La tutela del lupo ha raggiunto fortunatamente risultati incredibili negli ultimi decenni ma che ora vanno governati. Ed è importante preservare anche quei capi costantemente predati e sottratti alle persone, egualmente meritevoli di esistere in convivenza con l’uomo". Dopo la sequela di predazioni avvenute nel periodo estivo dello scorso anno, l’apparente calma calata sul fenomeno lupo non significa che gli esemplari se ne siano andati dalle zone collinari a ridosso dei centri abitati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’allarme di Michele Serra. Anche il Pd scopre il lupo: "Azioni di contenimento" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Xylella: 3 mln di euro per Comuni e Province per azioni di contenimento e manutenzione del territorioL’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, ha incontrato i referenti di Arci Puglia, guidati dalla presidente... Leggi anche: Sbranato dai lupi “Osso”, il cane di Michele Serra Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’allarme di Michele Serra. Anche il Pd scopre il lupo: Azioni di contenimento; Il cane di Michele Serra e quei lupi da difendere; Michele Serra: Il mio cane Osso sbranato da lupi, servono interventi; Ci insegna qualcosa il cane di Michele Serra sbranato dai lupi?. L’allarme di Michele Serra. Anche il Pd scopre il lupo: Azioni di contenimentoIl capogruppo Matteo Petrucci presenterà una mozione in Consiglio comunale Il fenomeno è serio, servono una mappatura degli esemplari e una cabina di regia . ilrestodelcarlino.it I lupi uccidono Osso, il cane di Michele Serra. Il primo pensiero è stato: me ne vadoIl dolore per la perdita e la riflessione del giornalista sulla difficile gestione dei grandi predatori, il cui numero è in crescita. montagna.tv Gli animalisti scrivono una lettera a Michele Serra per la morte di Osso: «Usiamo il tuo dolore per chiedere più responsabilità sul tema dei lupi» | Corriere.it corriere.it/animali/animal… x.com In ricordo di Osso (di Michele Serra) reddit