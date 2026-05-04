Sbranato dai lupi Osso il cane di Michele Serra

Un cane noto come Osso, appartenente al giornalista e opinionista Michele Serra, è stato sbranato dai lupi. La vicenda è stata resa nota senza ulteriori dettagli sul luogo o sulla dinamica dell’accaduto. La notizia riguarda un incidente che ha coinvolto un animale domestico conosciuto nel contesto pubblico, senza che siano stati forniti elementi sulla presenza di altri soggetti o circostanze specifiche.

Anche un cane più celebre di altri è stato sbranato dai lupi. Si tratta di Osso, il fedele cane del popolare giornalista e opinionista Michele Serra. L’episodio è avvenuto in Valtidone, dove risiede da molti anni e trascorre il tempo impegnato in attività agricole, ed è stato raccontato dallo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Michele Serra: “Il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val Tidone. Provo un dolore fisico” Notizie correlate Leggi anche: Michele Serra e il "dolore fisico" per la morte del suo cane Osso, "sbranato dai lupi, seppellito in giardino" Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: “Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?”Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crypta Neapolitana tra degrado e abbandono; Rivoluzione Osco, nuovi posti letto per ricoveri fino a 30 giorni dei fragili. Con i medici di base; Il boom delle allergie. Ecco perché non ci sono mai stati così tanti pollini come adesso; Formazione, definitiva la condanna per Francantonio Genovese. Michele Serra: Che strazio, il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val TidoneIl giornalista e scrittore racconta il dolore fisico per la morte dell’animale, a cui aveva anche dedicato un libro per ragazzi, avvenuta sull'appennino ... bologna.repubblica.it Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi ... fanpage.it la Repubblica. . “Chi ha un cane lo sa” ricorda con strazio Michele Serra. “Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia: il dolore è fisico, quando scompare un cane, perché era meravigl - facebook.com facebook “Chi ha un cane lo sa” ricorda con strazio Michele Serra. “Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia: il dolore è fisico, quando scompare un cane, perché era meravigliosamente fisica x.com