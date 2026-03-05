Xylella | 3 mln di euro per Comuni e Province per azioni di contenimento e manutenzione del territorio

L’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale ha annunciato un investimento di tre milioni di euro destinati a Comuni e Province per interventi di contenimento e manutenzione del territorio. Durante un incontro, ha incontrato i rappresentanti di Arci Puglia, guidati dalla presidente Fiorenza Pascazio, per discutere le azioni da attuare contro la diffusione della sputacchina, insetto vettore del batterio.

L’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, ha incontrato i referenti di Arci Puglia, guidati dalla presidente Fiorenza Pascazio, per fare il punto sulle azioni da mettere in campo “In vista della pubblicazione dei provvedimenti dell’Osservatorio Fitosanitario con le prescrizioni obbligatorie relative alle lavorazioni dei terreni necessarie per contrastare la diffusione dell’insetto vettore del batterio della Xylella fastidiosa, ho risposto in maniera tempestiva alla richiesta di incontro della presidente Pascazio – ha ricordato l’assessore Paolicelli – perché è necessaria un’azione coordinata con i comuni e le province, chiamate alla pulizia dei cigli delle strade di competenza, senza dimenticare i terreni abbandonati, per ridurre la presenza dell’insetto vettore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Regione e Comuni pugliesi studiano un piano Anti Xylella: "Tre milioni di euro per azioni di contenimento"Un incontro per mettere a fuoco la strategia contro la diffusione della sputtacchina. Leggi anche: Dal Consorzio di bonifica 12 milioni di euro per la manutenzione del territorio Aggiornamenti e notizie su Xylella 3 mln di euro per Comuni e.... Temi più discussi: Xylella, il piano: abbattimenti, zone cuscinetto e aiuti fino a 50mila alle aziende colpite; Xylella, chiuso il monitoraggio 2026 nell’area di Triggiano; Xylella, chiuso il monitoraggio 2026 su area Triggiano. Paolicelli: Nessuna espansione dopo due anni di interventi. Xylella, incontro Regione–ANCI Puglia: condivise le strategie, Paolicelli: Già disponibili 3 milioni di euroL'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, ha incontrato i referenti di ANCI Puglia, guidati dalla presidente Fiorenza ... corrieresalentino.it Xylella, Tripodi (Forza Italia): «Aiuti fino a 50mila euro per le aziende agricole colpite»La Regione Lazio stanzia 200mila euro per sostenere le imprese costrette ad abbattere colture infette, garantendo continuità produttiva e tutela economica ... latinaoggi.eu Xylella, nessuna cura definitiva: cambiano le strategie per salvare gli uliveti. Negli ultimi anni sono stati testati diversi trattamenti chimici e biologici per contrastare la Xylella negli ulivi. La bozza del nuovo parere Efsa, però, ha dimostrato che nessuna di - facebook.com facebook L’UE conferma che non esistono cure efficaci contro la Xylella, spingendo verso contenimento e sostegno agli olivicoltori x.com