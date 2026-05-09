L' allarme del negozio suona addosso nascondeva i capi rubati | arrestato 30enne
Giovedì 7 maggio, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona sono intervenuti in un centro commerciale della città. All’interno di un negozio, è stato attivato l’allarme e, secondo quanto riferito, un uomo di 30 anni è stato fermato con indosso capi di abbigliamento rubati. Dopo i controlli, l’uomo è stato arrestato. L’intervento si è svolto nel pomeriggio presso il negozio del centro commerciale Adigeo.
Un'altro intervento dell'Arma in un importante polo di shopping, questa volta a Verona. Sono stati infatti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, ad intervenire presso un noto esercizio situato nel centro commerciale Adigeo. La.🔗 Leggi su Veronasera.it
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