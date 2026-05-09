L' allarme del negozio suona addosso nascondeva i capi rubati | arrestato 30enne

Giovedì 7 maggio, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona sono intervenuti in un centro commerciale della città. All’interno di un negozio, è stato attivato l’allarme e, secondo quanto riferito, un uomo di 30 anni è stato fermato con indosso capi di abbigliamento rubati. Dopo i controlli, l’uomo è stato arrestato. L’intervento si è svolto nel pomeriggio presso il negozio del centro commerciale Adigeo.

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Un'altro intervento dell'Arma in un importante polo di shopping, questa volta a Verona. Sono stati infatti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, ad intervenire presso un noto esercizio situato nel centro commerciale Adigeo. La.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Arrestato per furto aggravato, nascondeva 13 capi d’abbigliamento nei pantaloniUna risposta rapida e incisiva per garantire sicurezza pubblica è stata fornita ieri, 16 aprile, dai carabinieri veronesi. Nascondeva la cocaina in auto: arrestato un 30enne a MaioriI carabinieri di Amalfi hanno arrestato a Maiori un uomo di circa trent’anni, originario di Salerno e già noto alle forze dell’ordine per precedenti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'allarme del negozio suona, addosso nascondeva i capi rubati: arrestato 30enne; Sono sieropositiva, ti infetto: il piano choc per rapinare un negozio in corso Buenos Aires; Pesaro, ancora furti con spaccata di notte: scatta l’allarme, ma razzia a segno; Tentano il colpo alla gioielleria de Le Vigne, ma l’allarme li mette in fuga. Negozi che chiudono, cresce l’allarme nell’Estense: «Si perde anche socialità»Confcommercio Padova ha riunito fiduciari e rappresentanti del territorio per analizzare lo stato del terziario di mercato. Nel mandamento estense sono attive 2.913 imprese, ma la desertificazione com ... padovaoggi.it Furto tentato in negozio: strappa le placche antitaccheggio con una forbice e si nasconde addosso alcuni vestiti. Bloccato dai commessiVERONA - Ha staccato le placche antitaccheggio con un paio di grosse forbici e si è infilato addosso alcuni capi d'abbigliamento, ... msn.com L'allarme di Capello: "Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà. Allegri deve lavorare su questo" #milan #Allegri #SempreMilan #capello x.com