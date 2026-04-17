Arrestato per furto aggravato nascondeva 13 capi d’abbigliamento nei pantaloni

I carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo con l'accusa di furto aggravato dopo averlo sorpreso a nascondere 13 capi d’abbigliamento nei pantaloni. L’intervento è avvenuto ieri, 16 aprile, e ha portato alla cattura del sospetto sul posto. L’individuo è stato condotto in caserma, dove sono in corso ulteriori accertamenti. L’episodio si inserisce in un’azione volta a contrastare i reati contro il patrimonio.

Una risposta rapida e incisiva per garantire sicurezza pubblica è stata fornita ieri, 16 aprile, dai carabinieri veronesi. I militari della stazione di Villafranca sono intervenuti in un noto esercizio commerciale del paese. Ad allertarli era stato il personale di sicurezza, attivato dei sistemi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Furto di capi d'abbigliamento in un negozio, rintracciato e arrestato grazie a una precisa descrizioneNel primo pomeriggio di ieri, giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino trentenne di nazionalità marocchina, regolare sul territorio,... Tenta un furto in un negozio di abbigliamento a Marghera vicino Venezia, recuperati capi per 900 euroUn arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Venezia nel pomeriggio di lunedì quando una giovane donna straniera è stata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tentato furto aggravato, un arresto a Rionero; Arrestato un latitante a Puianello: era ricercato da quasi due anni per furto aggravato; Arrestato per furto aggravato, foglio di via da Brescia per tre anni; Turisti scippati, giovani accerchiati e derubati: weekend di paura tra centro e vicoli. I Carabinieri arrestano 2 persone di origine rumena per furto aggravatoI due sono responsabili di aver trafugato da un supermercato di quella frazione Camucia cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di oltre 3000 euro ... lanazione.it Erice: arrestato per furto aggravato e ricettazione, trovata refurtiva di valore storicoUn uomo è stato arrestato a Erice per furto aggravato e ricettazione. Recuperata refurtiva di valore storico, tra cui quadri e oggetti d'argento, restituiti ai legittimi proprietari. lamilano.it Finge di avere invalidità al 100% per evitare il carcere, arrestato mazarese a Palermo La notizia https://qds.it/falsa-invalidita-carcere-mazara-del-vallo-arrestato-uomo-palermo/ - facebook.com facebook TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA SPAGNA-ITALIA, ARRESTATO AUTOTRASPORTATORE Nella mattina odierna la Polizia di Stato di Salerno, con personale della locale Squadra Mobile, ha dato esecuzione ad un... x.com