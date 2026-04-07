Nascondeva la cocaina in auto | arrestato un 30enne a Maiori

Un uomo di circa 30 anni, residente a Salerno e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Maiori dai carabinieri di Amalfi. Durante un controllo, sono stati trovati e sequestrati alcuni grammi di cocaina nascosti nell’auto. L’arresto è stato disposto in seguito alla scoperta della sostanza stupefacente, che era stata occultata all’interno del veicolo. L’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito.

I carabinieri di Amalfi hanno arrestato a Maiori un uomo di circa trent’anni, originario di Salerno e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’operazione è stata condotta dai militari dell’Aliquota Operativa nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Durante una verifica, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e occultata all’interno della sua autovettura. Alla luce degli elementi raccolti, per il trentenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Brindisi, incensurato di 57 anni nascondeva la cocaina nella plancia dell'auto: arrestato a TorchiaroloUn arresto e oltre 80 grammi di cocaina sequestrati a Brindisi e nei centri abitati a sud del capoluogo. Pietrasanta: nascondeva 51 dosi di cocaina in auto, arrestato sulla via AureliaPIETRASANTA (LUCCA) – Durante un controllo stradale a Pietrasanta i carabinieri hanno arrestato un 31enne del Marocco con 51 dosi di cocaina. Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco Temi più discussi: Il 'bucato' della droga, pusher nasconde un chilo di cocaina nella lavatrice; L'uomo che nascondeva la droga nella cassetta di sicurezza della banca; Nasconde la cocaina in una cassetta di sicurezza della banca, 44enne arrestato; Nascondeva dosi di cocaina in un porta-caramelle: arrestato. Nove chili di cocaina pronti per lo spaccio: il tesoro da un milione di euro nascosto in casaUn tesoro stupefacente nascosto in casa dove un 50enne - con alle spalle dei precedenti - nascondeva quasi novi chili di cocaina. La droga, immessa sul mercato della vendita al dettaglio, avrebbe po ... romatoday.it Nove chili di cocaina nascosti in casa: arrestato un 50enneQuasi nove chili di cocaina nascosti tra le mura domestiche, pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. È quanto hanno scoperto gli agenti della ... pupia.tv L’uomo, fermato dai militari dell’Aliquota Operativa, nascondeva circa 10 grammi di droga già suddivisa in dosi. Disposti i domiciliari in attesa della convalida #IlVescovado #Cronaca #Arresto #Carabinieri #Controlli - facebook.com facebook #Salerno Si nascondeva in un resort da 1000 euro a notte a Vietri sul Mare dove lo hanno rintracciato i Carabinieri la notte scorsa: è finita così la latitanza di Roberto Mazzarella, capo dell'omonimo clan egemone a Napoli. Era nell'elenco dei latitanti di mass x.com