Nelle ultime settimane, il leader del partito di destra hindu ha ottenuto una vittoria significativa nelle elezioni nello stato di Bengala, consolidando la propria posizione a livello nazionale. Durante gli eventi pubblici, indossava una sciarpa arancione, mentre salutava i sostenitori tra coriandoli colorati che riempivano l’aria. La vittoria ha rafforzato il suo controllo su una delle regioni più strategiche del paese.

Sciarpa arancione attorno al collo, sorriso stampato sulla faccia, saluti alla folla e tanti coriandoli arancioni e verdi in aria. Non poteva essere più soddisfatto di così Narendra Modi, che dalla sede del Bharatiya Janata Party (Bjp) di Nuova Delhi ha festeggiato la storica vittoria ottenuta alle ultime elezioni locali nel Bengala Occidentale, uno Stato indiano molto particolare che per 34 anni è stato guidato da una maggioranza comunista e, per altri 15, dal centrosinistra. Il Bjp nazionalista e induista guidato da Modi ha posto fine al governo di Mamata Banerjee, una delle critiche più accanite del premier, raccogliendo 208 seggi su 294, e segnando un exploit clamoroso rispetto agli appena tre conquistati dieci anni fa.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’all-in della destra hindu: Modi vince le elezioni in Bengala e ora domina l’India

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