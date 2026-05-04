Il 4 maggio 2026 rappresenta una data che segna un cambiamento significativo nella politica indiana, con la destra hindu che ottiene per la prima volta una vittoria così ampia anche in uno Stato tradizionalmente più progressista. Questa conquista elettorale ha portato il partito di maggioranza a governare ora anche in Bengala occidentale, regione chiave per le dinamiche politiche nazionali. La vittoria si inserisce in un quadro di crescente affermazione di forze politiche di destra nel Paese.

Il 4 maggio 2026 sarà ricordato a lungo in India come una giornata spartiacque, un evento storico che segna un prima e un dopo nella storia del Paese. Merito del risultato straordinario ottenuto dal Bharatiya janata party (Bjp, il partito conservatore hindu guidato dal premier Narendra Modi) nella tornata elettorale che ha interessato quattro stati dell’unione – Assam, Bengala occidentale, Kerala e Tamil Nadu – più il «territorio dell’unione» di Puducherry. In palio i seggi di cinque parlamenti locali e, di conseguenza, le rispettive cariche di chief minister, il «mini primo ministro» che nella federazione indiana amministra il potere a livello statale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La destra hindu mai così egemone: ora governa anche in Bengala occidentale

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