La destra hindu dilaga | ora governa anche in Bengala occidentale

Il 4 maggio 2026 sarà ricordato come una data che segna un cambiamento significativo nella politica indiana, con un risultato elettorale che ha portato un partito di orientamento hindu a ottenere il governo anche in uno stato del nord-est. Questa vittoria rappresenta un punto di svolta, poiché per la prima volta un partito di questa natura conquista un’area tradizionalmente governata da altri schieramenti. La consultazione elettorale si è svolta senza particolari incidenti, confermando la forte crescita del movimento politico in questione.

Il 4 maggio 2026 sarà ricordato a lungo in India come una giornata spartiacque, un evento storico che segna un prima e un dopo nella storia del Paese. Merito del risultato straordinario ottenuto dal Bharatiya janata party (Bjp, il partito conservatore hindu guidato dal premier Narendra Modi) nella tornata elettorale che ha interessato quattro stati dell’unione – Assam, Bengala occidentale, Kerala e Tamil Nadu – più il «territorio dell’unione» di Puducherry. In palio i seggi di cinque parlamenti locali e, di conseguenza, le rispettive cariche di chief minister, il «mini primo ministro» che nella federazione indiana amministra il potere a livello statale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La destra hindu dilaga: ora governa anche in Bengala occidentale Notizie correlate Meloni è fascista? Il Ventennio nelle idee della destra che ci governa. L’intervista a Tomaso MontanariFuturo Prossimo, di Franz Baraggino – “Neo”, “post”? Oppure c’è una genealogia ininterrotta che lega idee, vocabolario e mitologia dell’attuale... Di Maio vs Conte, si riapre la frattura: ‘Nel libro cita episodi falsi, coi congiurati draghiani ora ci governa’Di Maio parla del nuovo libro di Conte, tra accuse incrociate e retroscena politici, il libro riapre le fratture nel M5S e mette a nudo le...