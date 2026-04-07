Napoli agguato all’alba | il 20enne Fabio Ascione ucciso davanti a un bar mistero sul movente

A Napoli, all’alba, un giovane di 20 anni è stato colpito da un proiettile davanti a un bar e ucciso. La vittima, identificata come Fabio Ascione, è stata trovata con un colpo al petto. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e il movente dell’agguato. Nessun altro dettaglio è stato reso noto finora.

Chi era Fabio Ascione, il 20enne ucciso a Napoli. Un colpo al petto, esploso all’alba, davanti a un bar. Così è morto Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, colpito a morte nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Erano da poco passate le 5 del mattino quando il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici in via Carlo Miranda. Una scena quotidiana, quasi banale: fine turno, una sosta al bar, qualche minuto prima di tornare a casa. Poi l’irruzione della violenza. Un’auto scura si avvicina, rallenta, si ferma. Dall’interno partono più colpi di arma da fuoco. Uno centra Fabio al petto. Gli altri presenti fuggono, lo soccorrono, lo caricano in macchina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Napoli, agguato all’alba: il 20enne Fabio Ascione ucciso davanti a un bar, mistero sul movente Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione all'esterno del bar LivelyNapoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione. Temi più discussi: Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici; Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a Ponticelli; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensurato. Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliI killer sono giunti a bordo di uno scooter e hanno esploso alcuni colpi contro il giovane. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo ... quotidiano.net Napoli, agguato all’alba: Fabio Ascione ucciso a 20 anni, killer in scooter colpiscono al toraceUn altro risveglio nel sangue nella periferia orientale di Napoli, dove la notte si è trasformata in esecuzione. Poco dopo le cinque del mattino, in via Carlo ... thesocialpost.it FABIO È STATO UCCISO A 20 ANNI A NAPOLI CON UN COLP0 DI PISTOLA DURANTE UNA LITE Sarebbe una lite tra coetanei, maturata nell’ambito della movida, all’origine dell’omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso nella notte con un colpo facebook Agguato davanti al bar: Fabio Ascione ucciso a 20anni, notte di sangue a Napoli. La vittima non aveva precedenti penali. Era con alcuni amici, quando è stato raggiunto al torace dai colpi esplosi da uno scooter x.com