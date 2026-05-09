Ladro individuato grazie alla geolocalizzazione degli oggetti rubati

Durante la notte, la polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, responsabile di furto aggravato continuato. L’individuazione è avvenuta grazie alla geolocalizzazione degli oggetti sottratti, che ha portato gli agenti a individuarlo. L’uomo è stato rimesso in stato di fermo con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

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