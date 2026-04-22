Borseggio sulla frequentatissima linea bus di Napoli | arrestato un uomo grazie alla geolocalizzazione dello smartphone
Nella giornata di martedì, gli agenti della polizia locale di Napoli hanno arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, responsabile di aver sottratto con destrezza un telefono cellulare a una turista francese sulla linea di autobus molto frequentata della città. L’arresto è stato possibile grazie alla geolocalizzazione dello smartphone, che ha consentito di rintracciare e fermare il sospetto.
Gli agenti della polizia locale di Napoli, unità operativa Chiaia, hanno tratto in arresto nella giornata di martedì un uomo di 46 anni, cittadino italiano con numerosi precedenti specifici, responsabile del furto con destrezza di un telefono cellulare ai danni di una turista francese.L’episodio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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