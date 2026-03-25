Sabato mattina intorno alle 11.40, la polizia si è recata in via Nardi dopo aver ricevuto una segnalazione sulla localizzazione di uno smartphone rubato. Il telefono era stato sottratto durante una cena la sera prima e, grazie alla geolocalizzazione, è stato ritrovato. Un uomo di 33 anni è stato denunciato in relazione all’accaduto.

Nei guai un marocchino irregolare. Gli agenti lo hanno rintracciato mentre dormiva su un'auto abbandonata La Polizia di Stato, nella mattinata di sabato 21 marzo, intorno alle ore 11.40, si è recata in via Nardi a seguito di una segnalazione relativa alla localizzazione di un telefono cellulare provento di un furto avvenuto la sera precedente. Gli agenti delle Volanti hanno ascoltato la vittima che, nella serata del 20 marzo, mentre si trovava nei pressi di un ristorante sito in Borgo Paggeria, era stato avvicinato da due soggetti, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool. I due, con atteggiamento molesto, si sono impossessati del suo smartphone per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Gli rubano il cellulare al ristorante: lo smartphone ritrovato grazie alla geolocalizzazione. Denunciato dalla polizia un 33enne

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