Nella zona di via Virgilio, diversi episodi di furto sono stati segnalati nelle ultime ore. Durante la notte, alcune biciclette elettriche sono state asportate, mentre in altri casi sono stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza individui che si avvicinavano alle auto in sosta, puntando le torce sui finestrini e ispezionando gli interni. La serie di eventi ha attirato l’attenzione dei residenti, preoccupati per la sicurezza del quartiere.

Prima le bici elettriche sparite nella notte. Poi quelle ombre riprese dalle telecamere mentre si avvicinano alle auto in sosta, puntano le torce sui finestrini e scrutano negli abitacoli. Resta alta l’attenzione in via Virgilio, a Igea Marina, dopo due notti consecutive di furti e movimenti sospetti tra le abitazioni, il lungomare Pinzon e le strade limitrofe. Nel mirino sono finite soprattutto ebike. Tre quelle rubate a turisti tedeschi, che hanno fatto denuncia ai carabinieri. I colpi sarebbero avvenuti tra le 2 e le 3 di notte. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un gruppetto di tre giovani che si muove tra edifici, strade e parcheggi in zona mare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri scatenati in via Virgilio. Bici rubate e furti nelle auto

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