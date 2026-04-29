Ladri scatenati nella notte | furti tra Salerno e Nocera

Durante la notte tra Salerno e l’Agro nocerino i ladri hanno colpito in più punti, entrando in diversi negozi e attività commerciali. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi che si sono verificati tra le due zone, senza ancora fornire dettagli sui sospetti o sui mezzi utilizzati. Nessuna comunicazione ufficiale ha riferito di feriti o di arresti in relazione ai furti.

Notte di furti tra Salerno e l’Agro nocerino, dove diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira da bande di malviventi. Un’azione coordinata che ha seminato preoccupazione tra i residenti. Colpo riuscito in gioielleria a Pastena. Il furto è andato a segno nella gioielleria “Il Diamante”, in via Posidonia, nel quartiere Pastena. I ladri, già protagonisti di episodi simili in passato, si sarebbero introdotti nel locale riuscendo a sottrarre un espositore con preziosi. Ad attenderli all’esterno un complice a bordo di un’ Audi bianca, utilizzata per la fuga. Subito dopo il colpo è scattato l’allarme con fumogeno, ma la banda è riuscita a far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ladri scatenati nella notte: furti tra Salerno e Nocera Notizie correlate Ladri scatenati, tre furti in una notte. Allarme della Cna: "Più controlli"Non accenna a fermarsi l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia. Ladri scatenati nel salernitano: colpo grosso in un'azienda di San Pietro, altri furti tra Eboli e BattipagliaIn particolare, i malviventi hanno rubato due trattori ed un rimorchio presso un'azienda di San Pietro al Tanagro, per un danno economico di oltre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ladri scatenati. Razzia e danni a 12 auto; Ladri di borse griffate. Colpo in un’azienda. Portati via 150 esemplari; Furti a raffica nella notte in città e provincia; Raffica di furti nei negozi . In via Carbonieri razzia di bici. Ladri scatenati, tre furti in una notte. Allarme della Cna: Più controlliNon accenna a fermarsi l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia. A lanciare l’allarme è la Cna locale per voce del ... ilrestodelcarlino.it Ladri di borse griffate. Colpo in un’azienda. Portati via 150 esemplariPiancastagnaio, torna la paura fra gli operatori del settore che chiedono sicurezza. Fallito il furto nell’impresa vicina. Fuggono a bordo di un furgone della Camst. lanazione.it Ladri scatenati: assaltano auto e la portano via https://ebx.sh/06OEvv - facebook.com facebook