Lunedì si è svolto un momento di commemorazione per Evaristo Beccalossi, figura nota nel mondo del calcio e dell’oratorio, scomparso di recente. Un pubblico di amici, familiari e appassionati si è radunato per ricordarlo, sottolineando la sua gentilezza e il suo talento. La cerimonia ha visto anche il coinvolgimento di alcune persone che hanno condiviso ricordi e testimonianze, mentre un applauso ha accompagnato gli interventi dedicati alla sua memoria.

"Il 21° scudetto dell’Inter dovrebbe esser dedicato a Evaristo Beccalossi ". Il caloroso applauso scattato alla proposta di don Marco Mori nell’omelia del funerale per il campione bresciano, bandiera dell’ Inter, racconta più di mille parole l’affetto per Beccalossi, per la bellezza che ha saputo costruire sul campo da calcio, ma anche per l’uomo che è stato. "È uno di noi – ha ricordato don Mori, bresciano e interista – lo è stato, lo abbiamo sempre sentito così. Chiedeva sempre cosa poteva fare per l’oratorio. Io un’amicizia sincera, come quella che ho visto tra lui e le persone che gli sono state accanto, raramente l’ho vista". In prima fila, la moglie Danila, la figlia Nagaya, la sindaca Laura Castelletti, ma anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio a Beccalossi: "Genialità e gentilezza. Un amico sempre vicino al nostro oratorio"

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