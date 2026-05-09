L'addio a Evaristo Beccalossi è stato annunciato con parole che ne ricordano la capacità di unire talento e gentilezza. Un pubblico presente ha reso omaggio all’ex calciatore con un applauso forte e duraturo, sottolineando il suo ruolo come amico vicino a chi aveva bisogno. Si parla di un riconoscimento speciale, ipotizzando che il 21° scudetto dell’Inter possa essere dedicato a lui.

"Il 21° scudetto dell’Inter dovrebbe esser dedicato a Evaristo Beccalossi ". Il caloroso applauso scattato alla proposta di don Marco Mori nell’omelia del funerale per il campione bresciano, bandiera dell’ Inter, racconta più di mille parole l’affetto per Beccalossi, per la bellezza che ha saputo costruire sul campo da calcio, ma anche per l’uomo che è stato. "È uno di noi – ha ricordato don Mori, bresciano e interista – lo è stato, lo abbiamo sempre sentito così. Chiedeva sempre cosa poteva fare per l’oratorio. Io un’amicizia sincera, come quella che ho visto tra lui e le persone che gli sono state accanto, raramente l’ho vista". In prima fila, la moglie Danila, la figlia Nagaya, la sindaca Laura Castelletti, ma anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio a Beccalossi: "Genialità e gentilezza. Un amico sempre vicino a chi aveva bisogno"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Addio a Evaristo Beccalossi, l’icona dell’Inter aveva 69 anniÈ morto all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter e del Brescia.

Morto Beccalossi, addio alla leggenda dell’Inter: l’ex centrocampista aveva 69 anniGasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici! Muharemovic Inter, si intromette la Juve:...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il calcio e l'Inter dicono addio a Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra; L’addio a Beccalossi: da Bergomi a Zanetti, tanta Inter e tifosi vip a funerali; Addio Beccalossi, l’Inter piange il suo fantasista. I ricordi dei compagni e del club: Sei sempre stato l’uomo dei sogni; L’addio a Evaristo Beccalossi, era stato a Cuneo nel 2009.

L’addio a Beccalossi: Genialità e gentilezza. Un amico sempre vicino a chi aveva bisognoBrescia, il messaggio di don Mori durante i funerali: l’Inter gli dedichi lo scudetto. Il saluto degli ex compagni e di tanti rappresentanti del mondo del calcio. . ilgiorno.it

L’addio a Beccalossi: da Bergomi a Zanetti, tanta Inter e tifosi vip a funeraliA Brescia l’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ... stream24.ilsole24ore.com

Bergomi: «Quella foto con Beccalossi a San Siro oggi mi emoziona» x.com

Evaristo Beccalossi, in ricordo di un Fantasista [a wonderful portrait of Becca, in Italian] reddit