Evaristo Beccalossi, noto calciatore italiano, si è spento di recente. La sua carriera si è svolta principalmente nel calcio nazionale, dove ha dimostrato abilità e stile di gioco distintivi. Beccalossi è ricordato come un talento mancino che ha lasciato un segno significativo in diverse squadre durante gli anni di attività. La notizia ha suscitato reazioni tra appassionati e persone del settore sportivo.

Addio al grande Evaristo Beccalossi, uno dei talenti più puri e romantici del calcio italiano a nostro sincero giudizio. Purtroppo, notizia di queste ore, è venuto a mancare a Brescia all’età di 69 anni, a seguito di un periodo di condizioni critiche seguite a un’emorragia cerebrale. Bandiera dell’Inter tra gli anni ’70 e ’80, “il Becca” ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi (in primis degli amanti del calcio.) grazie al suo mancino vellutato, giocate incredibili, ai dribbling davvero emblematici e a un modo di interpretare il calcio che oggi molto probabilmente non c’è più. Evaristo Beccalossi non era semplicemente un numero 10, non ci sono dubbi, era un artista del panorama calcistico nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Evaristo Beccalossi, addio a genio mancino Inter: il nostro ricordo

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